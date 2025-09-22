Liderado pelo recuperado Militão, Real Madrid busca manter invencibilidade

- Militão faz a diferença na zaga -

A nova defesa do Real Madrid se destaca por duas das contratações desta temporada, Dean Huijsen e Álvaro Carreras, mas também pelo retorno à melhor forma de Militão, que teve que superar duas lesões nos dois joelhos que o mantiveram longe dos gramados durante um longo período nas últimas duas temporadas.

Junto com o jovem Huijsen, Militão forma uma sólida zaga central do Real Madrid e, como mostrou no último sábado contra o Espanyol, pode ser uma arma ofensiva, seja no jogo aéreo ou com seu chute potente.

Quando essa partida contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, se tornou monótona, Militão abriu o placar com um chute de 30 metros de distância.

"Foi um gol especial: um chute que às vezes dá certo. Desta vez eu tentei e foi gol", declarou o brasileiro de 27 anos após a partida.

Militão afirmou que já havia marcado dessa forma durante um treino da equipe. "Mas nos treinos é uma coisa, e no jogo tudo muda. Parece fácil, mas não é", explicou ele ao canal oficial do Real Madrid.