Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe

"O cerco antinarcóticos do mar do Caribe liderado pelos Estados Unidos (...) constitui uma medida necessária para o desmantelamento da estrutura criminosa que ainda se ergue como único obstáculo para o restabelecimento da soberania popular na Venezuela", afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais o ex-candidato presidencial González Urrutia, que denunciou fraude após a reeleição de Maduro em 2024.

"Ao povo da Venezuela (...) não resta outra opção a não ser forçar a saída de tal regime e restabelecer o mandato popular e soberano", defendeu em um vídeo que também tem a participação de Machado, dirigido aos líderes mundiais reunidos em Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

González Urrutia está exilado na Espanha há um ano, após uma ordem de prisão contra ele.

"Falta muito pouco para que nós, venezuelanos, recuperemos nossa soberania e a democracia. Estamos prontos para assumir as rédeas do novo governo", acrescentou Machado, que está na clandestinidade após ser acusada de liderar conspirações contra Maduro.

Na sexta-feira, Henrique Capriles, que concorreu à eleição presidencial duas vezes, declarou à imprensa que não apoia uma eventual intervenção militar americana, em meio ao clima de tensão entre ambos os países pelo destacamento de navios de guerra no Caribe.

