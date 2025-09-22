Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Milhares de peregrinos do judaísmo chassídico chegaram à Ucrânia para celebrar, até quarta-feira, o Rosh Hashaná, o ano novo judaico, em Uman, cidade no centro do país, apesar dos avisos das autoridades devido ao conflito com a Rússia, informou na segunda-feira (22) a guarda fronteiriça.

"Segundo nossas estimativas, mais de 35 mil pessoas chegaram à Ucrânia", declarou à AFP o porta-voz dos guardas fronteiriços ucranianos, Andrii Demchenko.

Todos os anos, peregrinos chassídicos de todo o mundo vão a Uman para celebrar o ano novo judaico no túmulo do rabino Nachman de Breslov (1772-1810), uma das principais figuras do chassidismo, uma corrente ortodoxa do judaísmo.