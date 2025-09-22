Missão palestina em Londres hasteia bandeira após reconhecimento do Estado palestino

A missão palestina em Londres realizou uma cerimônia de hasteamento da bandeira nesta segunda-feira (22), um dia após o Reino Unido reconhecer o Estado da Palestina.

O chefe da delegação, Husam Zomlot, comemorou o "tão aguardado" reconhecimento enquanto a bandeira era hasteada diante de um grupo de pessoas em frente ao prédio em Hammersmith, oeste de Londres, onde outra bandeira palestina já estava hasteada.

Zomlot exibiu uma placa que dizia "Embaixada do Estado da Palestina" e afirmou que seria instalada em breve, "quando algumas formalidades legais e administrativas são resolvidas".