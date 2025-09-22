Assine UOL
Napoli vence Pisa (3-2) e assume liderança do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Pisa nesta segunda-feira (22), garantindo assim sua quarta vitória em quatro jogos da Serie A. 

O atual campeão, que na quinta-feira havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na Liga dos Campeões, dominou o recém-promovido time toscano, mas sofreu um susto no segundo tempo, em que perdeu a tranquilidade e cometeu uma série de erros. 

Em vantagem no placar desde os 40 minutos graças a um gol de Billy Gilmour, o Napoli cometeu um pênalti na segunda etapa (60') por um toque de mão na área, convertido por Mbala Nzola. 

Aos 73 minutos de jogo Leonardo Spinazzola, arriscou de longe e fez a torcida vibrar no Estádio Diego Armando Maradona. 

Nove minutos depois, Lorenzo Lucca ampliou e parecia que o triunfo estava garantido. Mas o Napoli sofreu o segundo gol aos 90 minutos e o suspense se manteve até o apito final. 

Com 12 pontos, o Napoli tem dois a mais que seu perseguidor mais próximo, a Juventus, que perdeu seus primeiros pontos no sábado contra o Verona (1-1). 

A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte está três pontos à frente do Milan (3º, 9 pontos), enquanto a Inter de Milão, vice-campeã italiana e europeia em 2025, já está seis pontos atrás (10º). 

Levando em conta os últimos doze jogos da temporada passada, o Napoli está há 16 partidas invicto no campeonato italiano (11 vitórias e cinco empates).

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

   - Sexta-feira:

   Lecce - Cagliari                    1 - 2

  

   - Sábado:

   Bologna - Genoa                     2 - 1

   Hellas Verona - Juventus            1 - 1

   Udinese - Milan                     0 - 3

  

   - Domingo:

   Lazio - Roma                        0 - 1

   Cremonese - Parma                   0 - 0

   Torino - Atalanta                   0 - 3

   Fiorentina - Como                   1 - 2

   Inter - Sassuolo                    2 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Napoli - Pisa                       3 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  12   4   4   0   0   9   3   6

    2. Juventus                10   4   3   1   0   8   4   4

    3. Milan                    9   4   3   0   1   7   2   5

    4. Roma                     9   4   3   0   1   3   1   2

    5. Atalanta                 8   4   2   2   0   9   3   6

    6. Cremonese                8   4   2   2   0   5   3   2

    7. Cagliari                 7   4   2   1   1   5   3   2

     . Como                     7   4   2   1   1   5   3   2

    9. Udinese                  7   4   2   1   1   4   5  -1

   10. Inter                    6   4   2   0   2  11   7   4

   11. Bologna                  6   4   2   0   2   3   3   0

   12. Torino                   4   4   1   1   2   1   8  -7

   13. Lazio                    3   4   1   0   3   4   4   0

   14. Sassuolo                 3   4   1   0   3   4   7  -3

   15. Hellas Verona            3   4   0   3   1   2   6  -4

   16. Genoa                    2   4   0   2   2   2   4  -2

   17. Fiorentina               2   4   0   2   2   3   6  -3

   18. Parma                    2   4   0   2   2   1   5  -4

   19. Pisa                     1   4   0   1   3   3   6  -3

   20. Lecce                    1   4   0   1   3   2   8  -6

./bds/jr/bm/aam

© Agence France-Presse

