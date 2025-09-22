Napoli vence Pisa (3-2) e assume liderança do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Pisa nesta segunda-feira (22), garantindo assim sua quarta vitória em quatro jogos da Serie A.

O atual campeão, que na quinta-feira havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na Liga dos Campeões, dominou o recém-promovido time toscano, mas sofreu um susto no segundo tempo, em que perdeu a tranquilidade e cometeu uma série de erros.

Em vantagem no placar desde os 40 minutos graças a um gol de Billy Gilmour, o Napoli cometeu um pênalti na segunda etapa (60') por um toque de mão na área, convertido por Mbala Nzola.