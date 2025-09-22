Nvidia anuncia investimentos de mais de R$ 500 bi em centros de dados da OpenAI

"Utilizaremos o que estamos construindo com a Nvidia para criar novos avanços em IA e capacitar pessoas e empresas com eles em larga escala", acrescentou.

A parceria permitirá à OpenAI, sediada em San Francisco, construir e implantar centros de dados de IA com sistemas Nvidia, que representam milhões de unidades de processamento gráfico sofisticadas (GPUs), segundo as empresas.

Espera-se que os primeiros sistemas da Nvidia operem na segunda metade de 2026.

A OpenAI e a Nvidia acrescentaram que trabalharão juntos para otimizar como o hardware e o software das empresas se complementam mutuamente.

Não foram dados detalhes financeiros além da possível magnitude do investimento da Nvidia na OpenAI. Os concorrentes da indústria tecnológica Amazon, Google, Meta, Microsoft e xAI, de Elon Musk, têm investido bilhões de dólares em inteligência artificial desde o lançamento bem-sucedido da primeira versão do ChatGPT no final de 2022.

As GPUs da Nvidia, originalmente projetadas para sistemas de videogames, tornaram-se os componentes básicos essenciais dos aplicativos de inteligência artificial.