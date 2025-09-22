Olympique de Marselha vence PSG (1-0) em clássico no Francês

O resultado também quebra a invencibilidade dos parisienses, que deixam o topo da tabela e caem para a segunda posição, com os mesmos 12 pontos do Monaco (1º), mas superados no saldo de gols.

Por sua vez, o Olympique sobe para a sexta posição, com 9 pontos.

O jogo estava inicialmente programado para domingo, mas foi adiado para esta segunda-feira devido à ameaça de tempestade em meio à chuva que atinge o sul da França.

O adiamento fez com que apenas os jogadores lesionados do PSG fossem ao teatro Châtelet para a cerimônia da Bola de Ouro, que foi entregue ao atacante francês Ousmane Dembélé.

Luis Enrique, que recebeu o Troféu Cruyff de melhor técnico do ano, não pôde comemorar o prêmio ao ver a primeira derrota de sua equipe na temporada, a pouco mais de uma semana do duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.

"Sabemos o que significa perder este tipo de jogo, para nós, para o clube, para a torcida", lamentou o técnico do PSG, Luis Enrique. "Tentamos dar o nosso melhor, e foi difícil para ambas as equipes. É assim que funciona o futebol de alto nível".