Oracle controlará algoritmo de recomendações do TikTok nos EUA, diz Casa Branca

"Será inspecionado e retreinado por completo pelo provedor de segurança no que concerne aos dados dos usuários americanos, e depois será operado por essa entidade americana", disse o funcionário.

Sob o mandato do antecessor de Donald Trump, Joe Biden, o Congresso aprovou uma lei que obrigava a ByteDance a vender suas operações nos Estados Unidos ou enfrentar a proibição da plataforma.

Os legisladores americanos, assim como Trump durante seu primeiro mandato, denunciaram que a China poderia utilizar o TikTok para compilar dados dos americanos e influenciar no que eles veem nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, um funcionário americano afirmou que o algoritmo seria "monitorado" para garantir que "não está sendo influenciado indevidamente".

As últimas atualizações ocorreram depois que Trump celebrou o progresso na sexta-feira com o presidente chinês, Xi Jinping, em temas que incluem o TikTok, após a segunda conversa telefônica entre os dois líderes desde o retorno de Trump à Presidência.

Espera-se que Trump assine esta semana uma ordem executiva declarando que os termos do acordo do TikTok atendem as necessidades de segurança nacional dos Estados Unidos, disse o funcionário americano nesta segunda.