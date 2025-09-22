Presidente palestino exorta Hamas a entregar armas e condena ataques de 7/10

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, instou o Hamas nesta segunda-feira (22) a entregar as armas, e também condenou o ataque do grupo islamista contra Israel, em discurso na cúpula da ONU sobre a solução de dois Estados para a paz no Oriente Médio.

"O Hamas não terá nenhum papel no governo de Gaza. O Hamas e outras facções devem entregar suas armas à Autoridade Palestina", disse Abbas por videoconferência depois que os Estados Unidos lhe negaram o visto para ir à sede da ONU, em Nova York.

"Também condenamos o assassinato e a detenção de civis, incluídas as ações do Hamas de 7 de outubro de 2023", acrescentou, em alusão ao ataque sem precedentes do movimento islamista contra o território israelense, que desatou a guerra em Gaza.