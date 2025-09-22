Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar na 3ª feira nos EUA

"Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e então decidimos que o programa volta ao ar na terça-feira", acrescentou a Disney.

Contudo, a Sinclair, uma das companhias que controla dezenas de canais afiliados a ABC e que transmitem sua programação em boa parte do país, informou pouco depois em um breve comunicado na rede X que substituiriam o programa com notícias a partir desta terça-feira.

"As discussões com a ABC continuam, ao mesmo tempo que avaliamos o potencial retorno do programa", acrescenta o texto.

As ameaças da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), a agência que regula o setor nos Estados Unidos, e a saída do ar de "Jimmy Kimmel Live!", onde eram frequentes as críticas ao governo do presidente Donald Trump, gerou críticas na esquerda por considerar que infringe a Primeira Emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão no país.

- Momento 'sombrio' -

Artistas, comediantes e figuras do entretenimento se juntaram às críticas. Mais de 400 estrelas de Hollywood publicaram nesta segunda uma carta da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) em defesa de Kimmel e da liberdade de expressão.