Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

Kimmel insinuou, na segunda-feira da semana passada, em seu talk show noturno, que o movimento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explorava politicamente o assassinato de Kirk, um importante aliado do presidente assassinado por um atirador durante um evento em uma universidade.

"Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que podem para tirar proveito político disso", afirmou.

Menos de dois dias depois, o diretor da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) que regula o setor nos Estados Unidos, Brendan Carr, ameaçou a emissora ABC com ações legais.

"Podemos fazer isso por bem ou por mal. Ou essas companhias buscam uma maneira de mudar a conduta, de agir francamente a respeito de Kimmel, ou a FCC terá trabalho adicional pela frente", advertiu Carr na quarta-feira.

A Nexstar, dona da maior parte dos canais afiliados da ABC, disse que não transmitiria o programa, e ABC anunciou em seguida a suspensão do programa "por tempo indeterminado".

Trump comemorou a suspensão do programa, e chegou a dizer na sexta-feira que a cobertura negativa de sua administração deveria ser "ilegal".