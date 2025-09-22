Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

Promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) acusaram o ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte de três crimes contra a humanidade, por sua suposta participação em ao menos 76 assassinatos como parte de sua "guerra contra as drogas".

A acusação, datada de 4 de julho, foi parcialmente divulgada nesta segunda-feira (22) e detalha os crimes atribuídos ao ex-presidente de 80 anos, atualmente detido em Haia.

O primeiro ponto o envolve como coautor de 19 assassinatos cometidos entre 2013 e 2016, quando era prefeito de Davao.