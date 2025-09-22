Protestos contra o governo deixam 30 feridos e 6 detidos em Lima

Entidades de imprensa e de direitos humanos denunciaram forte repressão policial, relatando casos de pessoas agredidas e feridas por esses disparos, entre elas repórteres e fotógrafos que cobriam a mobilização.

As manifestações foram convocadas pela "Geração Z", um coletivo que reúne ativistas de 18 a 30 anos, em protesto contra a presidente Dina Boluarte, o Parlamento e uma recente reforma das pensões, aprovada pela maioria legislativa aliada ao Executivo.

"Eu me sinto indignada, completamente enganada com este governo (...) e com este congresso que serve a todos os partidos políticos (...) que são uma máfia entranhada no Estado", disse no domingo à AFP Xiomi Aguilar, 28 anos.

Segundo um balanço da polícia, 19 agentes e dois civis ficaram feridos durante os confrontos.

Além disso, "seis pessoas foram presas, três no sábado e três no domingo, por desordem e agressões contra policiais", informou o general Felipe Monroy, chefe da região policial de Lima.

A Associação Nacional de Jornalistas do Peru registrou oficialmente ataques com balas de borracha contra nove profissionais de imprensa. A polícia não comentou as denúncias.