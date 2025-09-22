Putin concede cidadania russa a mulher americana que acusou Biden de assédio sexual

No início de 2020, Reade afirmou que Biden, que estava concorrendo à eleição, a assediou sexualmente em um corredor no Congresso dos EUA em 1993, quando ele era senador e ela trabalhava para ele.

A acusação, categoricamente negada pelo político democrata, foi ainda assim um desafio para sua campanha contra Donald Trump, então em seu primeiro mandato como presidente dos EUA.

O próprio Trump enfrentou acusações de agressão sexual, assédio e estupro de várias mulheres. Ele voltou ao poder em 2025.

Inconsistências no relato de Reade incluíam a ausência de registro da queixa que ela afirmou ter apresentado ao Congresso após o episódio.

Em maio de 2023, ela anunciou em uma entrevista à mídia estatal russa Sputnik que pretendia solicitar um passaporte russo.

Falando de Moscou, Reade disse que decidiu permanecer na Rússia porque temia por sua segurança em seu país natal.