Trump afirma que "não há motivos" para vacinar bebês contra hepatite B

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (22) que "não há motivos" para vacinar os recém-nascidos contra a hepatite B, uma doença incurável e altamente contagiosa, sem apresentar provas dos benefícios dessa mudança radical.

"Eu diria que esperem até que o bebê tenha 12 anos e já esteja crescido", disse Trump, uma recomendação que implicaria uma mudança profunda nos protocolos de vacinação em vigor nos Estados Unidos.

