Trump criticará 'instituições globalistas' em discurso na ONU, indica Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacará na terça-feira (23) as "instituições globalistas" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, a reunião central do organismo internacional, informou a Casa Branca.

Trump "abordará como as instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial e apresentará sua visão direta e construtiva do mundo", declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma sessão informativa.

