Trump desaconselha mulheres grávidas a tomar paracetamol e associa fármaco ao autismo

Trump disse que, diante da possível relação do paracetamol com o autismo ? uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as capacidades de comunicação e de relacionamento do ser humano ?, seria melhor "evitar na medida do possível" o consumo desse medicamento.

De venda liberada nos Estados Unidos sob o nome de Tylenol, o paracetamol ou acetaminofeno é recomendado às grávidas para aliviar a dor ou a febre. Outros medicamentos, como aspirina ou ibuprofeno, estão contraindicados, especialmente no final da gestação.

Arthur Caplan, diretor da divisão de ética médica da Universidade de Nova York, considerou as declarações do presidente "perigosas" e repletas de "informação falsa".

"Me preocupa que as grávidas se sintam culpadas por tomar Tylenol. Elas sentirão que falharam com seus bebês ao tentar reduzir a febre. Isso não é justo, e ninguém deveria se sentir assim", declarou Caplan à AFP.

- Necessidade de estudos -

Embora alguns estudos tenham apontado uma possível ligação entre o consumo de paracetamol durante a gravidez e os transtornos do neurodesenvolvimento das crianças, outros descartaram qualquer causalidade.