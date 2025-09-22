Trump designa oficialmente movimento Antifa como 'organização terrorista'

Devido a um "padrão de violência política projetado para reprimir a atividade política legal e obstruir o Estado de direito, designo o Antifa como 'organização terrorista interna'", indica a ordem.

Mas, em um aparente reconhecimento às perguntas sobre como definir o Antifa, sua ordem acusou o grupo de usar "meios e mecanismos elaborados para ocultar as identidades de seus operativos".

Também utilizava os mesmos métodos para ocultar suas fontes de financiamento e recrutar novos membros, segundo a ordem.

Acrescenta que as autoridades americanas podem agir contra "qualquer pessoa que afirme agir em nome do Antifa" ou contra quem "o Antifa ou qualquer pessoa que afirme agir em nome do Antifa tenha fornecido apoio material".

Trump advertiu repetidamente sobre uma repressão contra os grupos de esquerda desde o assassinato do ativista Kirk, em 10 de setembro, em um campus universitário em Utah, o que despertou a ira da direita.

A justiça americana acusou o suposto agressor, Tyler Robinson, de 22 anos, de homicídio qualificado.