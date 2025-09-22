Trump rejeita carta de Maduro com convite ao diálogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o convite ao diálogo feito em uma carta por seu par venezuelano, Nicolás Maduro, afirmando que o texto estava repleto de "mentiras", anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (22).

"Maduro repetiu muitas mentiras nessa carta, e a postura da Administração sobre a Venezuela não mudou", declarou a porta-voz Karoline Leavitt em uma coletiva de imprensa, na qual qualificou Maduro como "ilegítimo".

Trump "demonstrou claramente que está disposto a utilizar todos os meios necessários para frear o tráfico ilegal de drogas provenientes do regime da Venezuela", acrescentou a porta-voz.