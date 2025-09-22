Trump rejeita convite de Maduro para dialogar

Trump "demonstrou claramente que está disposto a usar todos os meios necessários para deter o tráfico ilegal de drogas proveniente do regime da Venezuela", acrescentou, em resposta à carta divulgada no domingo pelo governo venezuelano.

Na mensagem, Maduro pediu a Trump para "preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério" e classificou como "absolutamente falsas" as acusações de narcotráfico feitas por Washington.

O presidente venezuelano denunciou uma "ameaça" de "mudança de regime" e afirmou que o país está "livre da produção de drogas", alegando que apenas 5% da cocaína fabricada na vizinha Colômbia transita por território venezuelano.

Segundo Caracas, ao menos três lanchas que transportavam drogas foram destruídas em alto-mar por mísseis das forças americanas, que também enviaram uma dezena de caças para Porto Rico.

A Casa Branca não reconhece Maduro como presidente, alegando fraude eleitoral em sua reeleição em 2024, e oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 261 milhões de reais) por sua captura, sob acusação de liderar o chamado "Cartel de los Soles".

- "Uma medida necessária" -

"O reconhecimento do Cartel de los Soles como organização terrorista (...) responde corretamente à natureza do problema", declarou nesta segunda-feira Edmundo González Urrutia, ex-candidato presidencial que denunciou fraude nas últimas eleições.