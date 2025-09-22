Trump vê reconhecimento de Estado da Palestina como uma 'recompensa para o Hamas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que o reconhecimento do Estado da Palestina, por parte de importantes aliados como o Reino Unido, é uma recompensa para o grupo islamista Hamas, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (22).

"Honestamente, ele acredita que é uma recompensa para o Hamas. Então, acha que estas decisões são apenas mais conversas e não ações suficientes de alguns de nossos amigos e aliados", afirmou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, aos jornalistas.

