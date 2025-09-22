Wall Street volta a bater recordes, impulsionada por setor tecnológico

O mercado americano viu-se especialmente impulsionado pelo anúncio de um investimento de 100 bilhões de dólares (R$ 534,5 bilhões) da gigante dos chips eletrônicos Nvidia na construção de centros de dados para a OpenAI.

Essas capacidades adicionais permitirão à empresa emergente líder em inteligência artificial "treinar e executar sua próxima geração de modelos no desenvolvimento da superinteligência", afirmaram ambas as companhias.

A notícia deu impulso às ações da Nvidia, que subiram 3,93%, chegando a 183,61 dólares. Empresa com o maior valor de mercado do mundo, a tecnológica arrastou consigo grande parte das ações americanas.

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, reduziu suas taxas de juros pela primeira vez no ano, em 0,25 ponto percentual. E os analistas consideram que a flexibilização deve continuar nos próximos meses devido à desaceleração observada no mercado de trabalho.

No mercado de ações, a gigante de computação na nuvem Oracle subiu 6,29% e se beneficiou dos anúncios sobre a nova fórmula do TikTok nos Estados Unidos.

Segundo a Casa Branca, a empresa gerenciará, além de armazenar, os dados da plataforma, que se tornará independente de sua matriz ByteDance e utilizará uma cópia de seu algoritmo.