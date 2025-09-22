Xabi Alonso sobre Bola de Ouro: 'Não estou no júri e não tenho que votar'

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, não quis falar sobre a Bola de Ouro, que será entregue em cerimônia nesta segunda-feira (22), com Ousmane Dembélé e Lamine Yamal como favoritos, ao afirmar que não pensou a respeito.

"Vamos ver o que vai acontecer. Sim, eu vejo muito futebol, mas não é assunto meu, não estou no júri e não tenho que votar. Vamos ver depois da cerimônia de quem será o prêmio", afirmou Alonso em entrevista coletiva.

O treinador também preferiu não opinar sobre a ausência de representantes do Real Madrid na entrega do prêmio.