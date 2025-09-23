Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

"Não sei como vai ser esse jogo, porque não tenho bola de cristal. Sei como vamos nos preparar e não acho que haverá grandes surpresas nem de um lado nem do outro", continuou o português em entrevista coletiva no sábado, após a vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

"Temos que vencer no Brasil, não temos outra escolha", disse Gallardo, que também ostenta um histórico de conquistas. O argentino de 49 anos participou de três dos quatro títulos da Libertadores conquistados pelo clube portenho: como técnico em 2015 e 2018 e como jogador em 1996.

- Reforços em alta -

Abel, de 46 anos, deve contar com Andreas Pereira, contratado no final do mês passado junto ao Fulham, da Inglaterra.

O meio-campista nascido em Duffel, na Bélgica, mas que já vestiu a camisa da seleção brasileira, marcou dois gols no fim de semana na vitória do Verdão em casa, que o deixou a dois pontos do líder Flamengo, com um jogo a menos.

Os reforços do clube paulista para esta Libertadores estão se mostrando fundamentais.