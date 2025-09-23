Acusado de tentar assassinar Trump em 2024 na Flórida é declarado culpado

A tentativa de assassinato contra Trump ocorreu em 15 de setembro de 2024, enquanto ele jogava golfe em Palm Beach, dois meses depois de o republicano ter sido ferido em uma orelha por um disparo durante um comício de campanha na Pensilvânia.

Após a leitura do veredicto em um tribunal federal da Flórida, Routh tentou cravar uma caneta no pescoço, mas os guardas intervieram para impedir, informaram meios de comunicação dos EUA.

Trump parabenizou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, e funcionários do Departamento de Justiça por garantirem a condenação.

"Este foi um homem mau com uma intenção maligna, e eles o pegaram", escreveu o mandatário americano em sua rede social Truth.

Bondi, por sua vez, disse em um comunicado que essa "tentativa de assassinato não foi apenas um ataque contra o nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação".

Ela acrescentou que o veredicto de culpabilidade "ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir aqueles que se envolvem em violência política'.