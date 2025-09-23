Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'

Nesta ópera criada em 1871, que narra o amor impossível entre Aida, uma princesa etíope em cativeiro, e o general egípcio Radamés, as árias íntimas alternam-se com cenas épicas que celebram o domínio dos egípcios sobre os seus vizinhos.

"Nesta versão, damos um papel central aos 'escravos' (etíopes)", insistindo no seu "sofrimento" e na "brutalidade da guerra", explica Shirin Neshat à AFP.

"É isso que me parece mais relevante, na época em que vivemos, quando pensamos no que está acontecendo em Gaza, ou quando pensamos nas pessoas indefesas e impotentes" no mundo, acrescenta a artista.

Sua obra, que joga com uma estética visual impactante e enfatiza os contrastes (preto/branco, formas, etc.), recebeu vários prêmios: Leão de Ouro na Bienal de Veneza em 1999, Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza em 2009 e o Praemium Imperiale de Tóquio em 2017.

Até agora, sua obra tem se concentrado muito em seu país natal, misturando temas como "a hipocrisia do poder, o fanatismo, a religião, as mulheres e sua resiliência", resume.

Em "Aida", Neshat não utiliza cenários e figurinos faraônicos: os soldados vestem uniformes militares modernos e os personagens dos sacerdotes, interpretados por parte do coro -- com longas barbas grisalhas e turbantes pretos -- lembram os mullahs.