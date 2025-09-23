Com dois de Mbappé e um de Vini, Real Madrid vence Levante e dispara na liderança

O Real Madrid manteve sua forte sequência ao vencer o Levante por 4 a 1 no estádio Ciutat de Valencia, nesta terça-feira (23), pela 6ª rodada da LaLiga.
O brasileiro Vinícius Júnior abriu o placar, o argentino Franco Mastantuono balançou a rede com a camisa 'merengue' pela primeira vez e Kylian Mbappé marcou duas vezes.
"Acabamos de terminar a partida, eu só estava pensando no jogo de hoje. Amanhã vamos pensar no dérbi" que o Real Madrid jogará no próximo sábado contra o Atlético no estádio Metropolitano, afirmou Xabi Alonso na entrevista coletiva após a partida.
"Vini teve uma atuação decisiva e muito importante", continuou o técnico basco, antes de enfatizar que a equipe não deve se "vangloriar" muito com os bons resultados.
Vinícius não estava satisfeito depois de ter sido substituído por Alonso na vitória de sábado sobre o Espanyol, mas o ponta brasileiro começou como titular pela ponta esquerda e deu conta do recado.
Nos primeiros 15 minutos, o Levante levou perigo com duas chances claras, de Iván Romero e Adrián de la Fuente, mas a equipe perdeu força à medida que o Real Madrid foi crescendo.
Vini fez 1 a 0 aos 28 minutos com um chute por entre dois adversários, sem chances para o goleiro australiano Mathew Ryan.
Na ânsia de demonstrar sua qualidade, o craque brasileiro, que foi relegado à reserva em partidas anteriores, deu uma assistência para Mastantuno em um contra-ataque rápido. O argentino, que já havia mandado uma bola no travessão, dessa vez encontrou a rede.
No início do segundo tempo, o atacante Etta Eyong diminuiu para o Levante (54').
Mas a alegria dos donos da casa durou pouco. Mbappé converteu um pênalti de cavadinha dez minutos depois (64') após o francês ter sido derrubado dentro da área pelo zagueiro Unai Elgezabal.
Pouco depois, o atacante campeão mundial de 2018 marcou novamente, após ficar sozinho diante de Ryan e driblá-lo (66').
Com esta vitória, o Real Madrid dá continuidade ao seu início de temporada imparável, vencendo seus seis primeiros jogos e se mantendo na liderança isolada.
Na quinta-feira, o Barcelona (2º) tentará acompanhar o ritmo. O time catalão tem 13 pontos e vai enfrentar o Oviedo, no estádio Carlos Tartiere.
- Athletic só empata -
Mais cedo, um gol no segundo tempo marcado pelo jovem meio-campista Mikel Jauregizar, da entrada da área, evitou outro desastre em San Mamés para o Athletic Bilbao, que empatou em 1 a 1 com o lanterna Girona.
Jogador que vive melhor momento neste início irregular de temporada da equipe de Ernesto Valverde, 'Jaure', que faz parte da seleção espanhola sub-21, disparou de pé direito após roubar a bola e superou o goleiro argentino Paulo Gazzaniga no início do segundo tempo (48').
Esse gol de empate amenizou o prejuízo numa partida que havia se complicado para os bascos, com um gol do marroquino Azzedine Ounahi logo aos 9 minutos.
Uma derrota teria sido a terceira consecutiva em casa para o time 'rojiblanco' ? a quarta seguida no total ? após perder diante de sua torcida para Alavés (por 1 a 0) em jogo do campeonato espanhol e para o Arsenal (3 a 0) em duelo da Liga dos Campeões.
Depois de conquistar seu primeiro empate na temporada, o Athletic Bilbao ocupa a quinta posição na tabela, com dez pontos, enquanto o Girona está na lanterna com apenas dois pontos em 18 disputados.
No intervalo, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher recebeu o prêmio "One Club Man", com o qual o Athletic homenageia anualmente um jogador que tenha passado toda a sua carreira no mesmo clube.
Em outro jogo desta terça-feira, o Espanyol empatou em casa (2-2) com o Valencia.
--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Quarta-feira:
Celta Vigo - Betis 1 - 1
- Terça-feira:
Espanyol - Valencia 2 - 2
Athletic Bilbao - Girona 1 - 1
Sevilla - Villarreal 1 - 2
Levante - Real Madrid 1 - 4
- Quarta-feira:
(14h00) Getafe - Alavés
(16h30) Real Sociedad - Mallorca
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano
- Quinta-feira:
(14h30) Osasuna - Elche
(16h30) Real Oviedo - Barcelona
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11
2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13
3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7
4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1
5. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 7 7 0
6. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3
7. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1
9. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
10. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0
11. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0
12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1
13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0
14. Rayo Vallecano 5 5 1 2 2 5 6 -1
15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3
17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7
18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4
19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5
20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13
