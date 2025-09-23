Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

A bordo da flotilha também está o ativista brasileiro Thiago Ávila, que ganhou notoriedade em junho ao participar da missão do navio Madleen, interceptado pelo Exército israelense em águas internacionais, e posteriormente deportado ao Brasil. Ávila tem postado vídeos em suas redes sociais documentando o que classifica como ataques com drones contra os barcos da flotilha.

O movimento busca "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo os organizadores.

O comunicado não informou se houve vítimas.

A ativista alemã de origem curda Yasemin Acar afirmou em um vídeo publicado no Instagram que cinco barcos foram atacados.

"Só levamos ajuda humanitária", declarou. "Não temos armas, não representamos ameaça alguma. É Israel quem mata milhares de pessoas e submete toda uma população à fome."

A flotilha, que partiu há semanas de Barcelona com o objetivo de romper o bloqueio israelense contra Gaza e entregar ajuda ao território palestino, já havia enfrentado dois aparentes ataques com drones na Tunísia.