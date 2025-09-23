Atriz Claudia Cardinale morre aos 87 anos

"Nos deixa o legado de uma mulher livre e cheia de inspiração, tanto em sua trajetória como mulher quanto como artista", afirmou Savry em uma mensagem.

Por enquanto, não foram definidos nem a data nem o local do funeral, acrescentou.

O ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli, lamentou o falecimento de "uma das maiores atrizes italianas de todos os tempos".

"Conhecida mundialmente, soube inspirar, por seu talento excepcional, os principais diretores do século XX", declarou o ministro em comunicado, destacando a "graça italiana" e a "beleza singular" da atriz.

Conhecida por seus papéis em filmes como "O Leopardo", "Era uma Vez no Oeste" e "A Pantera Cor-de-Rosa", Claudia Cardinale era uma das atrizes mais emblemáticas do cinema italiano, ao lado de Gina Lollobrigida e Sophia Loren.

Colaborou com os diretores que promoveram a renovação do cinema italiano (Bolognini, Zurlini, Squitieri), brilhou em Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), na França (Broca, Verneuil) e até na Alemanha, com Werner Herzog em "Fitzcarraldo".