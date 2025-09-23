Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou a morte de 15 pessoas na manhã desta quarta-feira (24, data local) em bombardeios israelenses contra diversas partes do território palestino.

"Quinze mortos depois da meia-noite na Faixa de Gaza", disse à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Segundo os serviços de emergência da Cidade de Gaza, pelo menos sete pessoas morreram em três bombardeios aéreos contra um armazém municipal e tendas onde pessoas deslocadas se abrigavam.