Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

"O mecanismo de segurança foi ativado inadvertidamente por alguém que estava à frente do presidente", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao acrescentar que o dispositivo voltou a funcionar posteriormente.

Antes de pronunciar seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, Trump subiu na escada rolante atrás de sua esposa, Melania Trump, mas o equipamento parou de funcionar quase de imediato. O presidente americano e a primeira-dama mantiveram o equilíbrio segurando-se no corrimão. Depois subiram a pé.

O incidente deixou Trump bastante irritado, já que ele é muito suscetível a qualquer contratempo durante suas aparições públicas.

"As duas coisas que recebi das Nações Unidas foram uma escada rolante defeituosa e um teleprompter defeituoso", afirmou ele durante o discurso, referindo-se a outro problema técnico ocorrido no início de sua intervenção.

Dujarric não quis se pronunciar sobre a segunda falha. "Não temos comentários, já que o teleprompter do presidente americano é operado pela Casa Blanca", declarou o porta-voz do secretário-geral da ONU.

Trump se queixou de tudo isso em sua rede Truth Social.