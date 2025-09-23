Catar diz na ONU que continuará esforços para conseguir trégua em Gaza

O emir do Catar disse nesta terça-feira (23), perante a Assembleia Geral da ONU, que seu país continua com os esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra em Gaza, apesar dos recentes ataques de Israel.

O xeque Tamim bin Hamad al Thani condenou o ataque "traiçoeiro" realizado por Israel em seu país, voltado contra as lideranças do Hamas que estavam em um centro residencial em Doha, onde mantinham um escritório de representação.

O Catar, junto com Egito e Estados Unidos, havia liderado esforços para negociar um cessar-fogo entre Israel e Hamas, com várias rodadas realizadas em Doha, mas sem resultados.