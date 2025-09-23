Chelsea e Liverpool sofrem, mas avançam na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea foi salvo pela trave no início da partida, ficou atrás no placar até o intervalo, mas virou o jogo no segundo tempo, em menos de dois minutos, graças aos gols de Tyrique George (48') e Facundo Buonanotte (50').

Assim como os 'Blues', o Liverpool jogou com muitos de seus reservas habituais contra o Southampton, time que atualmente disputa a Championship e que assustou a torcida local em Anfield em tentativas aos 6 e aos 42 minutos.

O astro Alexander Isak marcou seu primeiro gol pelos 'Reds' após uma bela jogada do italiano Federico Chiesa (43'), abrindo o placar.

Para espanto geral, o Southampton empatou num escanteio mal afastado (76').

Mas Chiesa deu uma segunda assistência, ainda mais impressionante, para Ekitiké marcar o gol da vitória na reta final (85').

O atacante francês, que havia entrado no lugar de Isak no intervalo, tirou a camisa para comemorar o gol e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo expulso.