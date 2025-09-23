Chile indicará ex-presidente Bachelet como secretária-geral da ONU

"Bachelet não é apenas uma figura amplamente conhecida e respeitada no âmbito global. Ela é uma mulher com uma biografia profundamente coerente com os valores que inspiram esta organização", acrescentou Boric, acompanhado por Bachelet.

O nome da chilena costuma aparecer entre os possíveis candidatos ao cargo de secretário-geral da ONU, junto com a mexicana Alicia Bárcena, ex-chanceler do México e ex-secretária-geral da Cepal.

"Sua trajetória vital combina empatia com firmeza. Experiência com abertura e todas elas com a capacidade executiva de decidir, de fazer", assegurou o presidente chileno.

Militante do Partido Socialista chileno, Bachelet havia insinuado uma possível candidatura em março.

Guterres, de 75 anos, conclui seu segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas em 31 de dezembro de 2026.

Desde sua fundação em 1945, a ONU nunca teve uma mulher no comando e apenas um latino-americano, o peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 e 1991.