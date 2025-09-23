Chileno Alejandro Tabilo derrota Lorenzo Musetti e conquista o 3º título da carreira em Chengdu

O tenista chileno Alejandro Tabilo, atual número 112 do mundo, surpreendeu e conquistou o terceiro título de sua carreira, o primeiro em 2025, ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti (N.9) nesta terça-feira (23), na final do ATP 250 de Chengdu, na China.

Tabilo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-6 (7/5), em duas horas e 37 minutos.

Uma única quebra no oitavo game deu a Tabilo a primeira parcial, mas na segunda Musetti reagiu e empatou facilmente depois de quebrar duas vezes o serviço do chileno.