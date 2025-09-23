China disposta a renunciar ao tratamento especial de país em desenvolvimento na OMC

A China não buscará um tratamento especial ou diferenciado, um privilégio concedido a países em desenvolvimento, nas conversas atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio (OMC), informou nesta terça-feira (23) a agência oficial de notícias chinesa, Xinhua.

Ao fazer o anúncio, o primeiro-ministro Li Qiang disse que a China, a segunda maior economia do mundo, tomou essa decisão como um "grande país em desenvolvimento e responsável". As declarações foram feitas em uma reunião de alto nível à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os acordos da OMC preveem disposições que concedem aos países em desenvolvimento direitos especiais, incluindo tratamento favorável por parte dos demais membros.