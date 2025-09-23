Hong Kong em alerta máximo por supertufão Ragasa, que deixa 14 mortos em Taiwan

Pelo menos 14 pessoas morreram em Taiwan após a ruptura de um dique provocada pela passagem do tufão Ragasa, cujos fortes ventos e chuvas torrenciais atingiram na manhã desta quarta-feira (24, datal local) o sul da China e Hong Kong, que declarou alerta máximo.

Às 08h00 de quarta-feira (21h00 de terça em Brasília), Ragasa se encontrava cerca de 120 km ao sul de Hong Kong, segundo o serviço meteorológico local, ao avançar pelo mar do Sul da China em direção a oeste com ventos máximos de 195 quilômetros por hora.

Antes de atingir o sul da China, o ciclone despejou chuvas torrenciais no norte das Filipinas e no sul de Taiwan, onde, na terça-feira, uma barreira se rompeu e inundou uma vila vizinha, segundo um vídeo obtido pela AFP.