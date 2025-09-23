Cientistas defendem uso de paracetamol durante gravidez, apesar de críticas de Trump

O uso do paracetamol deve ser evitado durante a gravidez como recomenda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Provavelmente não. O tema já foi debatido entre médicos, mas está amplamente resolvido, já que os estudos mais sérios não indicam nenhum risco para o feto.

- Associação ao autismo? -

Esta é a principal afirmação feita na segunda-feira pelo presidente americano em uma coletiva de imprensa. Segundo Trump, o paracetamol ingerido durante a gravidez está associado a um risco "muito elevado" de autismo na criança.

A pesquisa não sustenta esta declaração, que se insere em um contexto político no qual o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., promete determinar de forma iminente as causas de uma "epidemia" de autismo. Este compromisso preocupa os especialistas devido à complexidade do tema e às posturas céticas de Kennedy em relação às vacinas.