Claudia Cardinale, a bela tunisiana que se tornou ícone do cinema

Atriz sem realmente ter tido tal ambição, Claudia Cardinale, falecida nesta terça-feira (23) aos 87 anos, foi um dos rostos mais cativantes do cinema nos anos 60 e 70, uma das intérpretes preferidas de gênios como Visconti ou Fellini.

Italiana e naturalizada francesa, mas nascida em La Goulette, perto de Túnis, em 15 de abril de 1938, filha de uma francesa e de um siciliano, Claude Joséphine Rose falava francês, árabe e siciliano quando começou a trabalhar no cinema italiano.

Aos 17 anos, um concurso de beleza que venceu sem sequer ser candidata virou sua vida de cabeça para baixo: "A italiana mais bela da Tunísia" ganhou uma viagem ao Festival de Cinema de Veneza, onde causou sensação entre os diretores.