Assine UOL
Notícias

Com julgamento de Bolsonaro, Brasil enviou mensagem aos 'candidatos autocráticos', diz Lula na ONU

Com julgamento de Bolsonaro, Brasil enviou mensagem aos 'candidatos autocráticos', diz Lula na ONU

lb/rh/pno/app/ffb/mel/aa

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.