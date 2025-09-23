Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

O presidente francês, Emmanuel Macron, teve que esperar na rua, na noite de segunda-feira (22), em Nova York, bloqueado pela polícia, para deixar passar o comboio de Trump, a quem fez um telefonema inesperado.

Macron e sua delegação permaneceram bloqueados sem poder avançar atrás das barreiras em uma rua de Nova York enquanto saíam a pé da sede das Nações Unidas, segundo imagens dos veículos franceses Brut e BFMTV.

"Estou acompanhado de dez pessoas. Estou indo à embaixada francesa", explicou em vão o presidente francês a um policial que, enquanto se desculpava, indicou que o perímetro estava fechado à espera da passagem de um comboio.