Coreia do Sul condena CEO de empresa de baterias a 15 anos de prisão por incêndio

O CEO de uma empresa sul-coreana de baterias de lítio foi condenado nesta terça-feira a 15 anos de prisão por um incêndio em uma fábrica em 2024 que matou 23 trabalhadores.

O tribunal distrital de Suwon impôs a longa sentença ao CEO da Aricell, Park Soon kwan, por considerar que as práticas da empresa priorizavam os lucros sobre a segurança dos trabalhadores, segundo documentos judiciais.

O incêndio de junho de 2024 na fábrica de baterias de lítio matou 23 pessoas, a maioria cidadãos chineses, em um dos piores desastres industriais da Coreia do Sul nos últimos anos.