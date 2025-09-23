Da 'esperança' à 'vingança': as opiniões divergentes sobre o reconhecimento do Estado palestino

"Chegou tarde demais e não acrescenta nada à situação dos palestinos. Se tivesse chegado antes do genocídio [na Faixa de Gaza], as coisas poderiam ter avançado na direção correta", acrescentou, completando que "seu impacto agora é meramente simbólico e superficial".

- Morador de Gaza -

Iyad Keshko, um morador da Cidade de Gaza, onde o Exército israelense realiza uma ofensiva terrestre, afirmou que o reconhecimento do Estado palestino representa um desafio à legitimidade de Israel.

"A legitimidade do Estado de Israel se tornou instável, e as grandes potências estão percebendo que Israel está cometendo um genocídio e um holocausto contra o povo palestino", afirmou Keshko, de 50 anos, que vive com sua família em uma tenda, no distrito de Al Rimal.

"O reconhecimento do Estado não obrigará Israel a parar a guerra, mas isolará Israel e os israelenses serão amaldiçoados mundialmente por seus crimes e sua guerra de extermínio", acrescentou.

- Residente na Cisjordânia -

Salma Ali, uma doutoranda de 35 anos, residente em Ramallah, minimizou a importância do reconhecimento do Estado palestino e afirmou que a medida mudará muito pouco a situação dos palestinos que vivem sob ocupação israelense.