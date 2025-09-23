Desabamento em mina de ouro na Colômbia deixa 25 mineiros presos

"Já houve contato com os mineiros, que disseram estar bem de saúde", afirmou mais cedo uma porta-voz do governo local à AFP.

Os socorristas conseguiram remover cerca da metade dos escombros que obstruíam a saída da mina, segundo a empresa La Reliquia.

Os sistemas de ventilação continuam funcionando "normalmente" e os trabalhadores recebem "assistência médica por telefone". Todos se encontram "em bom estado de saúde", assegurou a empresa.

A estatal Agência Nacional de Mineração avaliou que, "durante o transcurso do dia, os 25 trabalhadores podem ser evacuados".

Os acidentes em minas são frequentes e muitas vezes mortais na Colômbia, especialmente nos depósitos de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

No domingo foram encontrados mortos sete mineiros que estavam presos em uma jazida ilegal de ouro em uma região conflituosa do sudeste da Colômbia.