Designer Demna estreia com a Gucci na Semana de Moda de Milão

A coleção é protagonizada por vestidos de festa, casacos de pele sintética que destacam as coxas, coletes transparentes e minissaias, acessórios clássicos e mais de uma referência ao reinado de Tom Ford na marca.

O filme com o qual Demna apresentou a coleção mista "A família" é uma sátira de estereótipos com personagens como a diva, o 'influencer', o narcisista ou o "filhinho de papai".

"Para mim, todos esses arquétipos representam o público da Gucci, os futuros clientes da Gucci, onde todos poderão encontrar na coleção algo que lhes corresponda", declarou o estilista à revista WWD em uma entrevista publicada na segunda-feira.

A coleção estará à venda em dez lojas ao redor do mundo de 25 de setembro a 12 de outubro.

Na Balenciaga, Demna ajudou a disparar as vendas e a ocupar capas de revistas com seus designs, muitas vezes provocadores.

O criador, que fugiu da região georgiana da Abcásia na infância, por causa da guerra, tornou-se rapidamente conhecido com sua bolsa "Ikea" de 2 mil dólares (cerca de 10 mil reais): uma versão fabricada em couro do modelo original, que custa 99 centavos.