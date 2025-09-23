Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones

A primeira-ministra da Dinamarca denunciou, nesta terça-feira (23), o sobrevoo de drones que provocou o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague como o "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país.

Os aeroportos da capital dinamarquesa e o de Oslo, na Noruega, ficaram fechados por várias horas na madrugada de segunda para terça-feira devido à presença de drones em suas imediações, o que causou o desvio ou o cancelamento de dezenas de voos.

A chefe de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, vinculou a ação às recentes incursões de drones e aviões supostamente russos nos espaços aéreos de outros países da Otan ou aos ciberataques contra importantes aeroportos europeus no fim de semana.