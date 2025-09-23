Djokovic disputará o Masters 1000 de Xangai no início de outubro

O ex-número 1 do mundo Novak Djokovic, que fez seu último jogo oficial no início de setembro, vai participar do Masters 1000 de Xangai, que será disputado de 1º a 12 de outubro, anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (23).

"Ele está de volta! Nosso tetracampeão retornará a Xangai este ano", escreveram os organizadores na rede social X, onde publicaram um vídeo do lendário sérvio.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic jogou pela última vez no dia 5 de setembro, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na semifinal do US Open.