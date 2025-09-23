Em reunião com Milei, Trump diz que Argentina não precisa de 'resgate'

A Argentina enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para Milei no Congresso, após reveses eleitorais e políticos.

Os Estados Unidos podem anunciar em breve algum tipo de ajuda, após o Departamento do Tesouro indicar na segunda-feira que está disposto a "fazer o que for necessário".

A Argentina é um aliado "sistematicamente importante", afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessen.

A ajuda poderia vir na forma de uma linha de swap cambial, compras diretas de moeda estrangeira e aquisições de dívida governamental, disse ele.

"Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e ele tem meu apoio total e completo para sua reeleição como presidente", acrescentou Trump em sua rede, Truth Social.

O governo dos Estados Unidos "não pediu nada em troca e nós, obviamente, dissemos o que todos já sabem, que para nós é um aliado estratégico", assegurou Caputo.