Especialistas independentes da ONU instam Fifa e Uefa a suspenderem Israel

Estes especialistas, que não representam as Nações Unidas, acreditam que a suspensão de Israel é "uma resposta necessária ao genocídio em curso".

Consultadas pela AFP, a Uefa rejeitou fazer comentários, enquanto a Fifa optou por não fornecer uma reação no momento.

Em 16 de setembro, pela primeira vez, uma comissão internacional de investigação com mandato da ONU acusou Israel de cometer "genocídio" em Gaza desde outubro de 2023 com a intenção de "destruir" os palestinos, em um contexto de crescente rejeição internacional à ofensiva israelense.

Os especialistas independentes da ONU consideram que os dirigentes das organizações internacionais esportivas "não podem permanecer neutros diante de um genocídio".

No entanto, eles esclareceram que o boicote "deve ter como alvo o Estado de Israel e não os jogadores individualmente" e que, portanto, não se deve "punir jogadores com base em sua origem ou nacionalidade".

Os apelos para suspender a seleção israelense de todas as competições se multiplicam.