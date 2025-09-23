EUA declara gangue Barrio 18 'organização terrorista estrangeira'

A designação como organização terrorista é uma ferramenta para que os Estados Unidos possam operar com mais margem de repressão fora do país, de acordo com suas próprias leis.

Em fevereiro, Washington nomeou seis cartéis mexicanos, o grupo venezuelano Tren de Aragua e a gangue Mara Salvatrucha (MS-13) como organizações terroristas.

Assim como a MS-13, a Barrio 18 se dedica a extorquir comerciantes e empresários do transporte de passageiros na Guatemala e em Honduras.

Tal como a Mara Salvatrucha, a Barrio 18 foi fundada em Los Angeles por hispânicos. Quando foram deportados à América Central, esses latinos levaram as gangues para El Salvador, Honduras e Guatemala, transformando esses países nos mais violentos do mundo.

A designação de "terrorista" foi invocada por Washington para justificar os ataques com mísseis contra barcos que supostamente transportam drogas no Caribe, na costa venezuelana e países vizinhos.

Nesses ataques, cuja legalidade é questionada por especialistas militares nos Estados Unidos, pelo menos 14 pessoas morreram.